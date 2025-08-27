İPhone 17’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

GÖRÜCÜYE ÇIKMA TARİHİ BELİRLENDİ

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesi için heyecan dolu geri sayım başladı. Lansman tarihi yaklaşırken, serinin model seçenekleri, teknik özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili sızıntılar teknoloji dünyasında büyük ilgi çekiyor. Öne çıkan takvim şu şekilde: 9 Eylül 2025’te Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği gerçekleşecek. Takip eden günlerde ise 12 Eylül’de ön siparişler başlayacak, 19 Eylül’de ise küresel satış başlayacak. Modellerin Türkiye’de Eylül sonu ile Ekim başı döneminde mağazalarda olması bekleniyor.

YENİ MODEL AİLESİ VE TEKNİK DETAYLAR

Milyonlarca kişinin beklediği iPhone 17’nin model ailesi iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı seçenekten oluşuyor. Teknik özellikler açısından dikkat çeken detaylar ise şöyle: Tasarım, küçültülmüş kamera adası ve daha dar Dynamic Island ile titanyum/alüminyumdan oluşan bir gövdeye sahip. Ekran boyutu 6,3 inç LTPO OLED ve 120 Hz ProMotion destekli. İşlemci olarak A18/A19 kullanılıyor; Pro modellerinde A19 Pro yer alıyor. Bellek seçenekleri ise iPhone 17 ve Air modellerinde 8 GB, Pro ve Pro Max modellerinde ise 12 GB olarak sunuluyor. Kamera sisteminde 24 MP ön kamera, Pro modellerinde ise üçlü 48 MP arka sistem, 8 kat optik zoom ve 8K video özellikleri göz önüne çıkıyor. Bağlantı ve şarj özellikleri ise Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj ile destekleniyor.

FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Analistlerin belirttiğine göre, seri genelinde bir fiyat artışı bekleniyor. Amerikada iPhone 17 modeli için fiyat aralığının 900 ile 1600 dolar arasında olması öngörülüyor. Türkiye’de ise çeşitli vergiler ve döviz kuru etkisiyle serinin başlangıç fiyatının 80 bin TL’den başlaması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyesindeydi.