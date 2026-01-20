iPhone 18 Pro Modellerinde 5G Uydu Desteği Bekleniyor

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ta yeni bir iletişim devrimi başlatmaya hazırlanıyor. Son söylentilere göre, teknoloji devi, bu modellerinde “Uydu üzerinden 5G” desteği sunarak mevcut teknolojik sınırları genişletecek. İddialar,Yeux1122 blogunda yer almakta ve bu yenilik, Apple’ın amiral gemisi cihazlarının özelliklerini bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor.

ACİL DURUMDA UYDU BAĞLANTISI VE 5G DÖNÜŞÜMÜ

Şu anki iPhone’larda bulunan uydu bağlantısı, acil durumlarda metin mesajı gönderebiliyor; ancak bu yeni 5G uydu teknolojisi, mevcut sınırlamaları aşma potansiyeline sahip. Kullanıcıların, sesli görüşme ve veri transferi yapmasına imkân tanıması beklenen bu sistem, düşük bant genişliği sorununu ortadan kaldırarak, bağlantı hızlarını megabit ve gigabit seviyelerine taşıyacak. Ayrıca, sistemin otomatik olarak sinyal alarak, hücresel ağın bulunmadığı bölgelerde bile sürekli olarak aktif olacağı ifade ediliyor.

KULLANIM MALİYETİ VE GELİR MODELLERİ BELİRSİZLİĞİ

Yeni gelişmiş özelliğin maliyetinin ve gelir modelinin, Apple’dan çok GSM operatörlerinin politikalarına bağlı olacağı düşünülüyor. Teknolojinin, ilk etapta ABD pazarındaki operatörlerle iş birliği yapılarak kullanıcılara sunulması planlanmakta. Ancak bu yeni özellik, kullanıcılara ücretsiz mi yoksa ekstra bir abonelik ile mi sunulacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

