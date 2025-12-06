İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR Geçişleri Askıya Alındı

Ticaret Bakanlığı, Yunan çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolların TIR geçişlerine kapandığını bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, “Yunanistan’daki çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı, 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında; Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.

Açıklamada, bazı araçların geçişi için gerekli adımların atıldığı belirtilerek, “Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi.

Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin gerçekleştirileceği ve bu noktaların da TIR geçişlerine kapatılacağı kaydedilmiştir. Grevin 15-21 Aralık tarihleri arasında süreceği bilgisi edinilirken, bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesinin önemli olduğu ifade edildi.