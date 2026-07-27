Fed Faiz Kararı Piyasaların Odağında

Fed yetkilileri, bu hafta yapacakları toplantıda faiz oranlarını sabit tutma veya artırma kararlarını zorlu ve tartışmalı hale getirebilecek fiyat baskılarındaki yeniden yükselişle karşı karşıya kalacak. Ortadoğu’daki gerilimlerin artması petrol fiyatlarını yükseltti. Haziran ayı tüketici fiyat verileri beklenenden düşük geldi. Bu durum yetkililere nefes alma imkanı sağladı. Ancak veriler fiyat baskılarını gölgede bıraktı.

FAİZ KARARINDA YAPAY ZEKA VE GÜMRÜK VERGİLERİ RİSKİ

Yapay zekanın tetiklediği talep patlaması ve Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri de eklenince Fed gözlemcileri muhalefet bekliyor. Yetkililer politikayı değiştirmezse 28-29 Temmuz toplantısında karşı oylar çıkabilir. Yatırımcılar faiz artırımı bahislerini artırdı. Geçen hafta bir noktada bu olasılık yüzde 40’a yaklaştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ENFLASYON ENDİŞESİNİ BESLİYOR

Vanguard’da kıdemli portföy yöneticisi Alex Payne, Orta Doğu’daki çatışmanın kızıştığını söyledi. Petrol için yükselme riski arttı. Piyasa enflasyonun yüksek seyretme riskine uyum sağlıyor.

FİNANSÇILARDAN FAİZ ARTIRIMINA DESTEK GELİYOR

Daha yüksek faiz oranlarını destekleyen finansçıların sayısı giderek artıyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmeyeceğini söyledi. Mütevazı bir faiz artışı çağrısında bulundu. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonun daha büyük endişe olduğunu belirtti. İkisi de bu haftaki karara oy verecek. Faizler sabit tutulursa karşı oy kullanabilirler.

FED YETKİLİLERİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

New Century Advisors’ın baş ekonomisti Claudia Sahm, küçük bir grubun harekete hazır olduğunu söyledi. Daha büyük bir grup ise daha fazla iyileşme görmek istiyor. Geçen ayki toplantıda bazı finansçılar faiz artırma gerekçesi görmüştü. Tutanaklar, yapay zeka, Orta Doğu çatışması ve gümrük vergileri nedeniyle enflasyonun yüksek kalacağını gösterdi. Bu senaryolar daha yüksek faiz gerektirebilir.

PİYASA HEM FAİZ ARTIRIMINA HEM İNDİRİME HAZIRLANIYOR

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Araçları nasıl kullanacağı konusunda ayrıntı vermedi. Piyasalar faiz oranlarının nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyor. Geçen hafta faiz artırımı olasılığı yüzde 35’ti. Haziran ayında enflasyon verileri düşünce bu olasılık yüzde 10’a geriledi. İran ile savaşın tırmanmasıyla düşüş tersine döndü.

BANKALAR FARKLI SENARYOLARA KARŞI KORUNUYOR

Derivative Path CEO’su Pradeep Bhatia, bankaların yaklaşık üçte birinin faiz artışlarına hazırlandığını söyledi. Geri kalanı faiz indirimlerine karşı korunuyor. Bu ayrışma piyasanın her iki sonuca da hazırlandığını gösteriyor.

FAİZ ARTIRIMI TRUMP'I YATIŞTIRABİLİR

Citigroup ekonomisti Veronica Clark, yetkililerin faizleri değiştirmeyebileceğini söyledi. Gelecekte yüksek enerji fiyatları ve işsizlik verileri düşüş gösterirse erteleme uzayabilir. Fed yetkilileri şimdilik sabırlı olunabileceğini söylüyor. Ancak fiyat baskıları azalmazsa faiz artırımı gerekebilir. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyon düşmezse politika duruşunu gözden geçireceğini belirtti. Joseph Lavorgna, faiz artırımının Warsh’ın güvenilirliğini pekiştirebileceğini söyledi. Trump, 2024’te eski Fed Başkanı Powell’ı siyasi hamle yapmakla suçlamıştı. Lavorgna, faiz artırımının Trump’ı yatıştırabileceğini ekledi.

WARSH'IN BASIN TOPLANTISI YAKINDAN İZLENECEK

Sonuç ne olursa olsun Warsh’ın basın toplantısı önemli olacak. Ekonomiye dair görüşler ortaya konacak. Deutsche Bank ekonomisti Matthew Luzzetti, komitenin faiz artırımı görüşünün önemli olduğunu söyledi.