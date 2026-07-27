Fenomen Mesut Can Tomay ve 2 Şüpheliye Adli Kontrol

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Mesut Can Tomay, bir programda konuşurken görüntüleniyor
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Şişli’de bir rezidansa bırakılan çantada polis ekipleri, 9,5 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Çantayı almaya gelen şüpheli, uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Tomay’a ait olduğunu söyledi. Operasyon kapsamında aralarında Tomay’ın da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

İDDİANIN PERDE ARKASI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Temmuz’da bir rezidansa bırakılan çantayı buldu. İçinde 9,50 gram skunk türü uyuşturucu vardı. Polis ertesi gün çantayı teslim alacak kişinin geleceğini öğrendi.

Rezidansa tekrar giden ekipler Süleyman Çınar’ı yakaladı. Çınar ilk ifadesinde çantanın kendisine ait olmadığını belirtti. Çantayı 516 numaralı odada kalan Mustafa Tolga Özen’e götüreceğini iddia etti.

Polis 516 numaralı odanın kapısını çalarak Özen’i gözaltına aldı. Özen, uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Tomay’a ait olduğunu söyledi. Ünlülere yönelik soruşturmadan korktuğu için maddeyi kendi evinde bulundurmadığını ifade etti.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Özen ve Tomay’ın kaldığı odalarda arama yapıldı. Aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Üç şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nda örnek alındı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçundan işlem başlatıldı. Üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda şüphelilere adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

OYUNCUNUN KARİYERİ

2 Haziran 1999 doğumlu Mesut Can Tomay, oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında 13 yaşındayken yaşadı. Show TV’de yayınlanan Türk’ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırdı.

2017 yılında Maide’nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini oynadı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm ve İkinci Şans gibi yapımlarda rol aldı. 2019 yılında Ali Biçim ile birlikte YouTube videolarında görünmeye başladı.

Aralık 2019’da Ali Biçim ile YouTube kariyerine başladı. İki aydan kısa sürede 1 milyon aboneyi geçti. İkili, Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen’de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

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