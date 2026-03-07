İran’a Saldırılara Karşı KKTC İçin F-16 Planlaması

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sekizinci gününe girmiş durumda. İran, bu saldırılara misilleme yanıtlarla karşılık veriyor. Savaş koşulları devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği konusuna dair Ankara’dan önemli bir açıklama geldi.

F-16’LAR İÇİN PLANLAMALAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenlik önlemleri kapsamında adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılabileceğini belirtti. Kaynaklar, son gelişmeler çerçevesinde bu konuda detaylı planlamaların yapıldığını ifade ediyor.

