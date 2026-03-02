İran’a Yönelik Saldırılar Dört Hafta Sürecek Mi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK ASKERİ OPERASYONU DEVAM EDİYOR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonu sürüyor. İlk dalga saldırılarında, İran’ın siyasi ve askeri lider kadrosuna hedef alındığı ve bu süreçte İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği bildirildi. İran, söz konusu saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçları ile misilleme yapıyor. Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli bölge ülkeleri ve ABD üsleri, hedef noktaları arasındayken hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve siren seslerinin duyulduğu aktarıldı.

TRUMP: SALDIRILAR 4 HAFTA KADAR SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki yeni liderlikten iletişim talebi geldiğini duyurdu. Operasyonlar sırasında, ABD tarafında üç askerin hayatını kaybettiği ve bazı askerlerin yaralandığı belirtildi. Trump, bu kayıpları “savaşın ağır bedeli” olarak değerlendirdi. Saldırıların süresi hakkında da bilgiler veren Trump, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamalarda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırıların dört hafta boyunca sürebileceğini ifade etti.

SÜREÇ OLUMSUZ GİDERSE DEĞİŞEBİLİR

Trump, İran’a yönelik saldırıların genellikle dört hafta süreceğini belirtti ve şu anki sonuçların kendisini şaşırtmadığını söyledi. Operasyon sürecinin ilerlediğini belirten Trump, “Tabii, onların tüm liderlik kadrosunu etkisiz hale getirmemiz hariç. Bu, düşündüğümüzden çok ama çok daha fazla oldu. Görünüşe göre 48 kişi” şeklinde konuştu. İran ile yeniden görüşme olasılığını da açık bırakan Trump, bunun ne zaman olacağına dair net bir bilgi vermedi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden gerçekleştirilen mülakatta, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden liderlerle yaptığı görüşmelere de değindi.

OLUMLU GELİŞMELER OLABİLİR

Trump, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’da “demokrasi açısından olumlu gelişmeler” olabileceğini ileri sürdü. “İzlemesi çok ilginç olacak. Pek çok şey olabilir ve son derece olumlu gelişmeler yaşanabilir” sözleriyle değerlendirmede bulundu. Trump’ın, Florida’daki malikanesinden bu saldırıları ulusal güvenlik yetkilileri ile takip etmeye devam ettiği ve ilerleyen saatlerde Washington DC’ye dönmesinin beklendiği bildirildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK ASKERİ SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri müdahale başlattı. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölgelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği belirtilirken, İran Kızılayı, bombardımanlar neticesinde 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.