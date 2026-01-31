İran, ABD Askerleri İçin 5 Bin Mezarı Hazırladı

Gözler Orta Doğu’da… Washington’ın Tahran’a yönelik ‘zaman daralıyor’ uyarısının ardından, İran’a yönelik olası Amerikan saldırıları somut senaryolar olarak değerlendirilmeye başlandı. İran’ın, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilmesi amacıyla 5 bin mezar hazırladığı bildirildi. Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan gelen bu bilgi, ABD’nin İran’a yönelik bir saldırısına karşı önleyici bir önlem olarak yorumlanıyor. Ancak İranlı yetkililer henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

TRUMP’IN ASKERİ KARTLARI

ABD Başkanı Donald Trump, askeri durumu göz önünde bulundurarak söyleminde sertleşti. Trump, ABD’nin ‘gerekirse hız ve güçle’ hareket etmeye hazır olduğunu iletti. Bunun yanı sıra İran’a müzakere için bir süre tanıdığını belirtse de, bu sürenin ne kadar olacağı konusunda net bilgi vermedi. Trump, Tahran’ın askeri bir müdahaleye maruz kalmamak için bir anlaşma arayışında olabileceğini ifade etti ve güçlü bir deniz kuvvetinin bölgeye doğru hareket ettiğini açıkladı. Bazı medya organları ise Trump’ın, 1 Şubat’ta saldırı emri verme ihtimalini dile getirdi.

İRAN’DA MÜZAKERE SINIRLARI

Tahran cephesinde, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın yalnızca ‘eşit şartlarda’ müzakere etmeye açık olduğunu vurguladı. Arakçi, İran’ın füze ve savunma kabiliyetinin pazarlık konusu olmayacağını kaydederken, İranlı yetkililer, herhangi bir saldırıya anında güçlü bir yanıt verileceği uyarısını tekrarladı.

DİPLOMASİDE CİDDİ RÖTAR

ABD ve İsrail arasında gerçekleşen koordineli temaslara dair Batılı bir kaynağın aktardığına göre, karar alıcılar diplomatik seçeneği devre dışı bırakmış durumda ve askeri müdahale kaçınılmaz bir sonuç olarak görülüyor. Bu kaynak, saldırı yapılıp yapılmayacağı konusunun değil, yalnızca en uygun operasyonel ve siyasi fırsatın ne zaman çıkacağı üzerine odaklanıldığını ifade etti.

KESİN DARBE SINIRDA

Artık karar vericiler için yeni bir anlaşma sağlamak yerine, İran yönetimini kesin bir darbe ile zayıflatmak üzerine bir plan yapıldığı belirtiliyor. Görüşülen saldırı planları ise ’emsalsiz’ olarak nitelendiriliyor. Böyle bir harekâttın ölçeği ve yoğunluğu, Tahran’ın geçmişte maruz kaldığı hiçbir saldırıyla karşılaştırılamayacak şekilde büyük olacak. Karar vericilerin mevcut durumları ‘ömür boyu bir fırsat’ olarak gördüğü ifade edilirken, bu algının geçen yaz yaşanan kısa savaş gibi krizlere nazaran risk alma iştahını artırdığı belirtiliyor.

DENİZ GÜCÜ HAZIRDA

ABD donanması, 80’den fazla savaş uçağı taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ve ona eşlik eden diğer gemileri bölgeye sevk etti. Ayrıca, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç seyir füzesi de bölgeye gönderildi.

BÖLGEYE YENİ SEVKİYAT

Pazartesi günü bölgeye ulaşan bu askeri unsurlara ek olarak, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini temin etmek için konuşlandırdığı dört mayın temizleme gemisi ile Katar’daki El Udeid ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dafra hava üslerinde bekleyen savaş uçakları da hazırlık halinde. Aynı zamanda sosyal medya ve internet üzerinden bölgeye hava savunma bataryalarının yanı sıra F-15 savaş uçaklarının intikali de rapor ediliyor.

GERÇEK MÜHİMMATLI TATBİKAT

Trump’ın ‘zaman daralıyor’ uyarısının hemen ardından İran, Hürmüz Boğazı’nda gerçek mühimmatlı askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini duyurdu. Tahran’a göre “simüle edilmiş deniz saldırıları” hem pazar hem de pazartesi günü icra edilecek.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, olası bir savaş ihtimaline karşı tam hazırlık içinde olduklarını belirtti ve İran Ordusu Genç Askerler Töreni’nde yaptığı açıklamada, “Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil” diye vurguladı. Hatemi, İran’a yönelik herhangi bir saldırının İsrail güvenliğini de riske atacağını ifade ederek, komşu ülkelerin böyle bir durumda kendi topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini hatırlattı. Ayrıca, İran gibi büyük bir ülkeyi tehdit etmenin telafisinin mümkün olmayacak bir hata olduğunu da sözlerine ekledi.