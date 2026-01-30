İran, ABD Donanması Yakınında Askeri Tatbikat Yapacak

ABD ve İRAN ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Gerilim, ABD’nin önümüzdeki günlerde İran’a askeri bir müdahalede bulunabileceği yönündeki artan beklentilerle gergin bir hal alıyor. İran donanması birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile birlikte tatbikatlara başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi gizli kalmış bir İranlı yetkili tarafından yapıldı. Ayrıca, ABD donanmasının da, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla bölgeye yerleşmiş olduğu bildirildi.

İRAN ORDUSU 1000 YENİ İHA EKLEDİ

İran ordusu, saldırı, keşif ve elektronik harp alanlarında 1000 adet insansız hava aracını (İHA) envanterine eklediğini açıkladı. Yarı resmi haber ajansına göre, bu yeni İHA’lar, İsrail ile gerçekleşen 12 günlük çatışmanın ardından elde edilen deneyimlerle geliştirilmiş stratejik araçlar olarak değerlendiriliyor. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bu İHA’ların, muhtemel tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlandığını belirtti.

ABD SAVAŞ BAKANI HAZIRLIKLAR HAKKINDA KONUŞTU

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray’da yapılan kabine toplantısında İran’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hegseth, nükleer silah programı sebebiyle İran’a yönelik baskılarının devam edeceğini vurguladı ve “İran’a anlaşma yapmaları için gereken tüm seçeneklerin sunulmasından emin olun” dedi. Aynı zamanda, ABD ordusunun, Trump’ın talimatlarını yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneklerin masadan düşmeyeceğini ifade etti.

TRUMP’TAN İRAN’A UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a doğru “devasa bir armadanın ilerlediğini” belirtti ve Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulundu. Aksi halde “daha kötü bir saldırı” tehdidinde bulundu. Trump, bu filo hakkında, “Abraham Lincoln uçak gemisinin liderlik ettiği bu armada, Venezuela’daki filodan daha büyük ve eğer gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır” ifadelerini kullandı.