TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Türkiye’nin altın rezervlerinin değeri ve miktarı artış gösteriyor. Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirdi. Demirbaş, TCMB’nin altın rezervlerinin Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) bulunanlardan daha fazla olduğunu ifade etti.

TCMB, ECB’Yİ GEÇTİ

Demirbaş açıklamalarında, “Resmi kayıtlara göre Avrupa Merkez Bankası’nın altın rezervleri 506,5 tonken, Merkez Bankası’nın altın rezervleri 745 tona ulaştı. ECB’nin yaklaşık 88 milyar dolar ve Türkiye’nin ise 129 milyar 412 milyon dolar” diyerek rezervler arasındaki değeri ortaya koydu.

ALTIN REZERVLERİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Mahmut Demirbaş, açıklamalarında Polonya Merkez Bankası (NBP-Narodowy Bank Polski) Başkanı Adam Glapinski’nin altın rezervleri ile ilgili ifadelerini hatırlatarak, altının kredi riski taşımayan, finansal şoklara karşı dayanıklı bir varlık olduğunu vurguladı.

POLONYA’NIN DEĞERİ YÜKSELİYOR

Demirbaş ayrıca, Polonya’nın altın rezervinin 550 tona ulaştığını ve bu rezervin 95 milyar doların üzerinde bir değeri olduğunu da belirtti.