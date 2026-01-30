UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE 8. HAFTA KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta maçları gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en büyük organizasyonunun grup aşaması, TSİ 23.00’te sahne alan 18 karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe, FCSB ile olan deplasman mücadelesinden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırada kaldı. Fenerbahçe, son 16 play-off turuna katılmayı başardı ve muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Fenerbahçe’nin ardından, milli futbolcu Zeki Çelik’in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanında 1-1’lik sonuç aldı. Kalesinde milli kaleci Berke Özer’i bulunduran Lille, Freiburg karşısında 1-0’lık mağlubiyet yaşadı. Dinamo Zagreb’in Midtjylland karşısında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Aral Şimşir’in golü, Danimarka ekibine galibiyeti getirdi.

KATILIMCILAR BELİRLENDİ

Lig aşaması sona erdikten sonra, ilk 8’de bulunan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, son 16 turuna yükselen takımlar arasında yer aldı. 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann ise play-off aşamasına katılacak. Bu takımlar, çift maçlı eleme usulü ile son 16 biletini kapmak için mücadele edecek. Play-off turu kura çekimi ise bugün yapılacak. Maçlar, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

ZİRVEDE OLİMPİK LYON

Fransa’nın güçlü temsilcisi Olimpik Lyon, grup aşamasını zirvede tamamladı. Son haftada PAOK’u 4-2 yenerek 21 puanla liderliği ele geçiren Lyon, averajla Aston Villa’nın önünde yer aldı.

EUROPA LİGİ’NE VEDA EDEN TAKIMLAR

Lig aşamasının sonunda 25-36. sırada kalan ekipler, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapatan takımlar oldu.

ALINAN SONUÇLAR

FCSB (Romanya) – Fenerbahçe: 1-1

Aston Villa (İngiltere) – Salzburg (Avusturya): 3-2

Basel (İsviçre) – Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Celtic (İskoçya) – Utrecht (Hollanda): 4-2

Genk (Belçika) – Malmö (İsveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) – Braga (Portekiz): 0-0

Kızılyıldız (Sırbistan) – Celta Vigo (İspanya): 1-1

Lille (Fransa) – Freiburg (Almanya): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) – Nice (Fransa): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) – PAOK (Yunanistan): 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Bologna (İtalya): 0-3

Midtjylland (Danimarka) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Nottingham Forest (İngiltere) – Ferencvaros (Macaristan): 4-0

Panathinaikos (Yunanistan) – Roma (İtalya): 1-1

Porto (Portekiz) – Rangers (İskoçya): 3-1

Real Betis (İspanya) – Feyenoord (Hollanda): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) – Brann (Norveç): 1-0

Stuttgart (Almanya) – Young Boys (İsviçre): 3-2