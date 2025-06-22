İran, ABD’ye sert tehditte bulundu

ORTA DOĞU’DA TARİHİ BİR GÜN

Orta Doğu, uzun süre gündemde kalacak bir olayla yeniden çalkalanıyor. ABD, İran’a ait üç nükleer tesisi gece saatlerinde vurdu. Bu saldırının ardından İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, hem ABD’den hem de İran’dan Trump’a yönelik tepkiler yükselmeye başladı.

İRAN’DAN AÇIK TEHDİT GELDİ

Saldırının akabinde İran Devlet Televizyonu aracılığıyla yapılan açıklamada, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” denildi. Bu tehditlerin ardından İran, hemen saldırı başlattı.

ABD’nin İran savaşına katılımının ardından İran, İsrail’e yeni füzeler fırlatmaya başladı. Füzelerin Kudüs semalarında görüntülenmesiyle birlikte, İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası sonucu 10 ihbar aldıklarını bildirdi. İran’ın İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı nedeniyle ülke genelinde alarmlar devreye girdi. Fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği açıklandı.

İSRAİL’DE HASAR VE YARALANMALAR

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabet sonrası bölgede ağır hasar meydana geldiğini belirtirken, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığı ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların sürdüğünü duyurdu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, füzelerden bazıları açık alana düşerken, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresindeki Dan Gush’ta da hasar oluştu. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.