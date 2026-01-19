İran Adli Tıp Kurumu: Protestolardaki Ölü Sayısı Aklı Karıştırıyor

İran’da Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Halkın hükümete karşı gösterileri sürerken, sosyal medyada yer alan bazı iddialar İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yalanlandı. Arani, İran Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada, protestolarla ilgili çeşitli konulara değindi.

GÜVENİLİR OLMAYAN SAYILAR

Arani, sosyal medyada Kahrizak Adli Tıp Merkezi’nde çekildiği iddia edilen ceset torbaları üzerindeki rakamların, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını ifade etmediğini belirtti. Bu rakamların, 2025 yılında Tahran eyaletinde yaşamını yitirenlerin defin sırasını gösterdiğini açıkladı. Her yıl 90 bin cenazenin adli tıp merkezlerine sevk edildiğine dikkat çeken Arani, bu cenazelerin 15 bininin Tahran eyaletindeki merkeze getirildiğini ifade etti.

HALKIN GEÇMİŞİ DE DİKKATE ALIYOR

Arani, sosyal medyada Kahrizak’taki Adli Tıp Merkezi’nde çok sayıda insanın ölen yakınlarını aradığına dair bir hava oluşturulduğunu belirtti. “Kalabalığın bir kısmı, çalışmalarımızı aksatmak için gelen kişilerden kaynaklanıyordu. Oradaki herkes ölenlerin yakınları değildi.” dedi.

PROTESTOLARIN SEBEPLERİ

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artması sonucu Tahran Büyük Çarşı’da başlayan gösteriler, ülke genelinde yankı bulmuştu. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetli olayların yaşandığı protestoların ardından ülke yönetimi, internet erişimini kısıtlamıştı. İranlı yetkililer, protestolar sırasında meydana gelen ölümlere ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, bir insan hakları ajansı, olaylarda 178’i emniyet görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 919 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.