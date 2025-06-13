İran, Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Astı!

KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞININ ANLAMI

İran, 13 Haziran 2025’te gerçekleştirilen “Rising Lion” operasyonun ardından Kum şehrindeki kutsal Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını çekti. Bu durum, Şii inancında özel bir yere sahip olan camide dalgalanan bayrağın, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme hazırlığında olduğunun güçlü bir sembolü olarak değerlendirilmesine neden oldu.

İNTİKAM VE MISİLLEME SEBEBİYLE KULLANILIYOR

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültürü ve Şii inancında “kan davası” ile “misilleme” anlamı taşıyor. Genellikle üzerinde “Hüseyin’in intikamı” yazan bu bayrak, Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadetini anmak ve haksızlığa karşı direnişi vurgulamak için kullanılıyor. Son beş yıl içerisinde İran, bu bayrağı dördüncü kez Cemkeran Camii’nde dalgalandırdı. Daha önce 2020 yılında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı sonrası bayrak çekilmişti.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN KARŞILIK GÖSTERİSİ

İsrail’in, Natanz nükleer tesisini, Tahran’daki askeri karargâhları ve balistik füze üslerini hedef alan saldırısında, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi hayatını kaybetti. İran’ın dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıyı “vahşi bir suç” olarak tanımlayarak, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. İran, misilleme olarak 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e saldırı başlattı.