İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasındaki gerginlikte tırmanış gözlemleniyor. Önümüzdeki günlerde ABD’nin İran’a askeri bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki spekülasyonlar artarken, bölge halkı da endişe içinde. Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlara başlayacağını duyurdu. ABD donanması ise, İran’ı askeri eylemle tehdit eden Donald Trump’ın talimatıyla Umman Denizi’ne konuşlandırıldı.

İRAN ORDUSU ENVANTERİNE 1000 İHA EKLEDİ

Aynı zamanda, İran ordusunun, saldırı, keşif ve elektronik harp sınıflarında 1000 adet insansız hava aracını (İHA) envanterine kattığı bildiriliyor. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan elde edilen tecrübeler ışığında askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet ‘stratejik insansız hava aracının’, ordunun muharebe güçlerine teslim edildiği ifade ediliyor. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedeflerin imhası için tasarlanan İHA’ların, muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini arttırmayı hedeflediğini aktarıyor.

ABD SAVAŞ BAKANI: HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kabine toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile ilgili durumu değerlendirerek, nükleer silah programını bahane göstererek İran’a baskı yapıldığını bildiriyor. Hegseth, “İran’a anlaşma yapması için tüm seçeneklerin sunulduğundan emin olun. Artık nükleer kapasite peşinde koşmamalılar” şeklinde ifadelere yer veriyor. Hegseth, ABD ordusunun Trump’ın vereceği tüm talimatlara hazırlıklı olduğunu belirterek, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneklerin her zaman masada kalacağını vurguladı. “Başkan’ın Savaş Bakanlığı’ndan beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız” diyen Hegseth, İran için ABD çıkarlarını korumak adına gereken her türlü önlemin alınacağını ifade etti.

TRUMP: İRAN’A DOĞRU DEVASA BİR ARMADA YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran’a doğru “devasa bir armadanın” ilerlediğini belirterek Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulundu. Trump, aksi bir durumda “daha kötü bir saldırı yapılacağı” yönünde uyarıda bulundu. Bu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğunu dile getiren Trump, “(Filo) Venezuela’daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli” ifadelerini kullandı.