İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Müzakere Talimatı

iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-dan-muzakere-talimati

İran ve ABD Arasındaki Gerilim Sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, İran ile ABD arasındaki gerginliğin dikkatle izlendiğini duyurdu. Pezeşkiyan, bölgedeki dost ülkelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere önerisine yanıt vermesi gerektiği yönündeki çağrılarını göz önünde bulundurduklarını belirtti. “Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı’na talimat verdim,” sözleriyle müzakerelerin yol haritasını çizdi.

MÜZAKERE TARİHİ BELİRLENİYOR

ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile nükleer anlaşmayı görüşmek amacıyla 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği ifade edildi. Bu tarih, İran ile ABD arasında önemli bir dönüm noktası olacak.

KRİTİK GÖRÜŞME BEKLENİYOR

İran ile İsrail arasında Haziran 2025’te meydana gelen 12 gün süren çatışmaların ardından, bu görüşme ile birlikte bir ilk gerçekleşecek. Arakçi, ülkesindeki devrimin 47. yıldönümü vesilesiyle başkent Tahran’da devrim lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesinde yaptığı açıklamada, “İran’ın diplomasiye hazır olduğunu” belirtti. “Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz,” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

