İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Topyekun Savaş Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in resmi internet sitesinde gerçekleştirdiği röportajda, mevcut durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve bazı Avrupa devletlerinin hedefinin İran’ı zayıflatmak olduğunu ifade ederek, “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha karmaşık ve zor. Irak ile savaşta durum belli ve açıkken, şimdi her yönden baskı altındayız. Ticaretimizi engelliyorlar ve toplumsal beklentileri yükseltiyorlar.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

İsrail’in İran hükümetinin zayıf olduğu yönündeki propagandalarına dikkat çeken Pezeşkiyan, “İsrail, bizi parçalayabileceğini düşündü ve ülkemize saldırmayı denedi ama bu girişim aksine birlik ve beraberliğimizi artırdı. Milli birlik, her türlü askeri güçten önemli bir unsurdur. Ordumuz, İsrail’in saldırdığı dönemdeki donanımından daha güçlü hale geldi. Eğer yeniden saldırma niyetinde olurlarsa, çok daha kararlı bir karşılık alacaklar.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Pezeşkiyan, ülkenin yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek, petrol gelirlerinin düştüğünü söyledi. Pezeşkiyan, “Halkın ekonomik sorunlarını biliyoruz. Eskiden petrolü 75 dolardan satarken, şimdi bu fiyat 50 dolara kadar düştü. Yani 25 dolar daha düşük bir fiyattan satmayı zorunda kalıyoruz. Yaptırımlar ve savaş, gelirlerimizi azalttı. Ancak bunlara rağmen, yaklaşık 2,5 milyar doları bozdurup gıda kartlarına yansıtılması kararını aldık.” diye ekledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İYİ GELİŞMELER

Pezeşkiyan, İran’ın komşu ülkeleriyle olan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı. “Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler geliştirdik. Ulaşım hatları için gerekli kaynakları ayırdık ve kuzey-güney, doğu-batı koridorlarını yeniden düzenliyoruz. Gelecek yıl ulaşım alanında daha fazla çaba sarf edeceğiz.” şeklinde konuştu.