İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Trump’a Yanıt

TRUMP’IN SUUDİ ZİYARETİNE YANIT

İran devlet televizyonu üzerinden yapılan açıklamalara göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde gerçekleştirdiği konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti esnasında İran’a yönelik yönelttiği suçlamalara ve tehditlere cevap verdi. Pezeşkiyan, “Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?” diyerek Trump’ın İran’ı hedef alan iddialarını çürüttü. Bu yanıtında, ABD destekli İsrail’in Gazze’deki soykırımına da dikkat çekti.

ZORBALARA BOYUN EĞMEYİZ

Trump’ın tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, “47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Bölgemize gelip sloganlarla korkacağımızı ya da tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz.” ifadelerinde bulundu. Pezeşkiyan, ayrıca ABD ile müzakere süreci hakkında da görüşlerini belirterek, “Barış yapsalar da yapmasalar da biz bu ülkeyi inşa edeceğiz. Su, elektrik ve doğalgaz sorunlarımızı da çözmemiz uzun sürmeyecek.” dedi.

BARIŞ İSTİYORUZ

İran’ın barış arayışını da vurgulayan Pezeşkiyan, “Bölgedeki tüm ülkelerle kardeşlik ve eşitlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Halkımızın ve ülkemizin onurunu ve gururunu koruyoruz.” şeklinde konuştu. Pezeşkiyan, “Siz alçaklar ise bizim bilim insanlarımızı katlettiniz. Sizler ülkemizin namusu ve şerefi için mücadele eden alimlerimizi ve bilim insanlarımızı katleden teröristlersiniz.” ifadeleriyle ABD ve destekçilerini sert bir dille eleştirdi.