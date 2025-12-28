İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Halindeyiz Açıklamasında Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dini lideri Ali Hamaney’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalarla gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz” diyerek bu güçlerin İran’ın yıkılmasından yana olduğuna dikkat çekti. “Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor” ifadesini kullanan Türkiye, Irak ile savaş sırasında durumun net olduğunu, fakat günümüzde her yandan kuşatma ve baskı altında olunduğunu söyledi. Ticaretin engellendiğini ve toplumun beklentilerinin yükseltildiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRI İHTİMALİNE CEVAP

İsrail’in İran’ın hükümet yapısının zayıf olduğu yönündeki propagandasına atıfta bulunan Pezeşkiyan, bu durumun aksine ülkenin birliğinin arttığını ifade etti. “İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir” diyen Pezeşkiyan, ordunun, teçhizat ve personel açısından daha güçlü durumda olduğunu vurguladı. Olası bir saldırı durumunda daha kararlı bir duruş sergileneceğine dikkat çekti.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ülkedeki ekonomik zorluklara da değinen Pezeşkiyan, petrol gelirlerinin azaldığını belirtti. “Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız. Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz” şeklinde konuşan Pezeşkiyan, yaptırımlar ve savaşın gelirleri düşürdüğünü kaydetti. Buna rağmen 2,5 milyar doların bozdurulması ve gıda kartlarına yansıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

KOMŞU ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER

Pezeşkiyan, İran’ın kültürel, ilmi ve iktisadi olarak komşuları ile iyi ilişkiler geliştirdiğini belirtti. “Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler kurmuş durumdayız” ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ulaşım konusunda önümüzdeki yıl daha fazla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.