İran Cumhurbaşkanı Protestolar Hakkında Açıklama Yaptı

İran’da 28 Aralık’tan bu yana sürmekte olan ve rejim karşıtı hale dönüşen protestolar, 180 şehirde toplam 512 farklı noktada devam ediyor. Protestolar sürerken İsrail’in, ABD müdahalesi ihtimaline karşı alarm durumu içerisinde olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolarla ilgili olarak Tahran’ı uyarmış ve göstericilere karşı kuvvet kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Trump, daha sonra yeniden yaptığı açıklamada İran’ın bağımsızlığının daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirtti ve “Bu konuda yardım etmeye hazırız.” dedi.

HALKIN EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZMEYE HÜKÜMET KARARLI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. “ABD ve İsrail kaos ve düzensizlik çıkarmak istiyor” diyerek İran halkına “yağmacılardan ve teröristlerden uzak durma” çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, gösteri sırasında meydana gelen olaylara eleştiriler yöneltirken, “Yabancı güçlerle bağlantılı teröristler masum insanları öldürüyor, camileri yakıyor ve kamu mülklerine saldırıyor” şeklinde konuştu. Hükümetinin, halkın ekonomik meselelerini çözme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, “müesses nizam halkı dinlemeye hazır” dedi. Ayrıca, İsrail’i hedef alarak “İsrail isyancılara İran’da istikrarsızlık çıkarmalarını emrediyor” şeklinde bir yorumda bulundu.

İRAN’DAN MİSİLLEME TEHDİTİ

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin müdahale tehditlerine sert bir dille yanıt verdi. Galibaf, İran’ın herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacağını ve Tahran’ın İsrail ile bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedefler olarak gördüğünü açıkladı.

İSRAİL DE İRAN İÇİN ALARMDA

Reuters’a açıklamada bulunan İsrailli yetkililer, İsrail’in İran’a yönelik olası bir ABD müdahalesine karşı alarm durumunda olduğunu öne sürdü. İsrail’in güvenliğinden sorumlu danışmanların, alarmda olmanın anlamını açıklamadığı ifade edildi. ABD’de yapılan açıklamalarda ise, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve bu görüşmede Gazze, Suriye’nin yanı sıra İran’a olası müdahalenin tartışıldığı öne sürüldü. Daha önceki bir röportajında Netanyahu, “Eğer İran İsrail’e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş ve “İran’ın içinde neler oluyor görmeliyiz” demişti. 2025 Haziran’daki 12 Gün Savaşı’nda İsrail ile İran birbirine füzelerle saldırmış ve ABD de İsrail’e destek amacıyla İran’a hava saldırıları gerçekleştirmişti.

PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI 116 OLDU İDDİASI

ABD’nin “yardım etmeye hazırız” dediği protestolar devam ediyor. İran’ın her eyaletine yayılan gösteriler giderek şiddetlenirken, Tahran yönetimi, göstericilere karşı İran Devrim Muhafızlarıyla birlikte güç kullanma ve internet kesintisi gibi adımları uygulamaya koydu. İnternet kesintileri, İran’dan bilgi almayı zorlaştırırken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, protestolarda ölenlerin sayısının 116’ya yükseldiğini açıkladı. İran Dini Lideri Ali Hamaney, göstericileri “bir avuç vandal” olarak tanımlarken, ABD’yi de bu durumdan dolayı suçladı. İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi Azad, gösteri yapanların “Allah düşmanı” olarak sayılabileceğini ve suçlandırılabileceğini ifade etti. İran ceza kanunlarına göre bu suç, idamla ceza almayı gerektirebiliyor. İran devlet televizyonu ise protestoculara yardım edenlerin bile bu suça tabi olduğunu bildirdi.