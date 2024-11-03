More
Gündem

“İran’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem”

iran-da-5-6-buyuklugunde-deprem

DEPREM BİLGİLERİ

İran Ulusal Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16’da kaydedilmiş. Depremin, başkent Tahran’da da hissedildiği ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.

EĞİTİMİ SÜREÇLERİ

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamada, “bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı” aktarıldı. Ekiplerin durumu değerlendirmek için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Kayseri’deki Arı Kovanları ile Bal Hasadı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık projeleri kapsamında 16 ilçeye arılı kovan dağıttı, vatandaşlar ballarını hasat ederek memnuniyetlerini ifade etti.
Gündem

“Her Organ, Yaşam Amacı Taşır”

Tunceli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinliğinde, Koordinatör Birten Gökalp, bağışların her birinin yaşam kurtardığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.