“İran’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem”

DEPREM BİLGİLERİ

İran Ulusal Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16’da kaydedilmiş. Depremin, başkent Tahran’da da hissedildiği ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.

EĞİTİMİ SÜREÇLERİ

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamada, “bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı” aktarıldı. Ekiplerin durumu değerlendirmek için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.