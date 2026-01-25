Yerli Turistlerin Harcamaları 9 Ayda 469,5 Milyar Lira Ulaştı

Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Artış Gösteriyor

Yerli turistler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde çeşitli nedenlerle seyahatler gerçekleştirdi. Gezi-eğlence-tatil, kültürel geziler, aile ziyaretleri, sağlık, toplantı, konferans gibi birçok alanı kapsayan bu seyahatlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,6 artış göstererek 56 milyon 828 bine ulaştı. 2024’te bu rakam 55 milyon 368 bin olarak belirlenmişti.

YERLİ TURİST HARCAMALARI YÜKSELDİ

Bu dönemde yerli turistlerin gerçekleştirdiği seyahat harcamaları da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılının 9 ayında yapılan toplam seyahat harcaması 353 milyar 259 milyon 968 bin lira iken, 2025 yılı aynı döneminde bu tutar yüzde 32,9 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi. 2024 yılının tamamında ise yerli turistler 419,3 milyar liralık harcama yapmıştı; bu da geçen yılın 9 aylık harcamasının toplamını geride bıraktı.

GEZİ, EĞLENCE VE TATİL HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Seyahatlerin amaçları göz önüne alındığında, yerli turistlerin en çok “gezi, eğlence, tatil” için harcama yaptığı görüldü. Bu kategori, Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak kaydedildi. Ayrıca, yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar da yüzde 28,9 artışla 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya ulaştı. Sağlık harcamaları 23 milyar 40 milyon 314 bin lira, diğer harcamalar ise 10 milyar 295 milyon 70 bin lira, toplantı, konferans, kurs ve seminer harcamaları 3 milyar 304 milyon 581 bin lira, ticari ilişkiler ve fuar harcamaları ise 2 milyar 860 milyon 737 bin lira olarak kaydedildi.