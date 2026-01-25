İstanbul’da Dehşet: Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ CİNAYET

İstanbul’un Şişli ilçesi, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta, dün gece saatlerinde şok edici bir olay yaşandı. Sokakta yer alan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset ihbarının alınmasının ardından polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yapılan detaylı incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesilmiş olduğu tespit edildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirerek geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarda, kadının sevgilisi olduğu belirlenen D.A.U.T.’nin cinayet işlediği, G.A.K. isimli şahsın ise ona destek verdiği belirlendi.

KAÇIŞ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Yüzlerce güvenlik kamerası kaydını inceleyen güvenlik ekipleri, şüphelilerin İstanbul Havalimanı’na giderek Gürcistan’a kaçma hazırlığı içinde olduklarını saptadı. Yapılan 8 saatlik titiz çalışmanın ardından, her iki şüpheli yurt dışına çıkmadan önce yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTILARDA ARTIŞ

Çöp konteynerlerinde bulunan cesede ait diğer parçaların tespiti üzerine, E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı ve soruşturmada gözaltı sayısı 3’e çıkarıldı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YERDE İNCELEME

Şüphelilerin emniyette ifade vermesinin ardından, polis ekipleri cinayetin işlendiği yer olan Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak’taki dairede incelemelerde bulundu. 4 katlı binanın alt katında yer alan dairenin ışıkları ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resmin bulunduğu görüldü.