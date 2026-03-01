İsrail’in İran’a Saldırısı Gerilimi Tırmandırıyor

İsrail, 28 Şubat tarihinde İran’a karşı bir askeri operasyon başlattı. ABD ve İsrail güçlerinin Iran’a yönelik gerçekleştirdiği bu kapsamlı harekât, Orta Doğu’daki gerilimleri zirveye taşıdı. ABD Başkanı, sosyal medya platformu olan “Truth” üzerinden yaptığı paylaşımında, “Tarihin en kötü insanlarından biri” ifadesiyle tanımladığı İran lideri Ali Hamaney’in öldüğünü duyurdu.

İRAN’DAN CEVAP HAMLESİ

Devamında, İsrail medyası, İran’a ait füzelerin ve insansız hava araçlarının büyük çoğunluğunun başarıyla engellendiğini belirtti. Ancak bazı füzelerin Tel Aviv ve Kudüs’ün batısındaki Beit Şemeş kentine ulaşmayı başardığına dair bilgiler verildi.

ABD BAŞKANI’NDAN ENDİŞELERİ ARTIRAN PAYLAŞIM

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sürdürdüğü saldırıların ardından, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü, güvenlik kaygılarını artırdı. ABD Başkanı, sosyal medya üzerindeki açıklamasında, İran’ın daha önceki saldırılarına kıyasla “daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü bir şekilde” karşılık verme tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, “Bunu yapmazlarsa iyi olur. Çünkü yaparlarsa onlara daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz.” şeklinde konuştu.