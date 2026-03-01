İran Dini Lideri Hamaney’in Ölümüyle Gerginlik Tırmanıyor

DÜN SABAH SAATLERİNDE KOORDİNELİ OPERASYON

Dün sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran’a karşı eşgüdümlü ve kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirildiği, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisine yakın lokasyonların hedef alındığı bildiriliyor.

İRAN HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İran, saldırıların ardından karşılık olarak İsrail ve bazı Arap ülkelerine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunurken, Avrupa Birliği liderleri de saldırıyı kınayarak taraflara itidal çağrısında bulundu. Tahran sokaklarında yas tutan kalabalıklar ortaya çıkarken, belirli bölgelerde sevinç gösterileri de gözlemlendi.

GÖZYAŞLARIYLA DUYURULDU

İran devlet televizyo, Hamaney’in ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini gözyaşları içerisinde duyurdu. 86 yaşında hayatını kaybeden Hamaney, Orta Doğu’da yeni bir gerilim dalgası başlatırken, İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan etti.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Erken saatlerde yayınlanan duyuruda sunucu, Hamaney’in ‘şehit edildiğini’ belirterek “Velayet-i Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi” şeklindeki ifadelerine yer verdi. Duyuru, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin açıklamasına dayanarak yapıldı. Hamaney’in Tahran’daki ofisinde meydana gelen saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HABERİ DOĞRULADILAR

Hamaney, 1989 yılından bu yana İran’ın en üst düzey dini ve siyasi lideri olarak görev görüyordu. İran devlet medyası, Hamaney’in ölümünü doğrularken ülke genelinde yas törenleri ve anma etkinlikleri düzenleneceğini belirtti.

TARİHİN EN ŞİDDETLİ SALDIRISI HAZIRLIĞI

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hamaney’in ölümüne karşı misilleme olarak ‘İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şiddetli taarruz operasyonu’nun başlayacağını duyurdu.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden saldırıyı duyurarak Hamaney’i “tarihin en kötü insanlarından biri” olarak tanımladı. Trump, operasyonun “Orta Doğu’da barış” amacıyla sürdürüleceğini ifade etti. İsrail yetkilileri de Hamaney’in ölümünü doğrulayarak, gerçekleştirilen saldırının rejim değişikliği hedefiyle yapıldığını belirtti.