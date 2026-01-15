İran’da Hava Sahası Kapatıldı Protestolar Sürüyor

İran’daki Protestolar Devam Ediyor

İran’daki protestolar, 18. gününe girerken ABD müdahale iddiaları ile birlikte tansiyon her geçen gün artış gösteriyor. Polonya, İtalya ve Almanya, vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları yönünde çağrıda bulunurken, İranlı yetkililer havacılık uyarı mesajı içeren NOTAM yayımladı. Bu NOTAM’a göre, özel izin bulunmayanlar için Tahran’a inen veya bu şehirden kalkan tüm uçuşlara geçici olarak hava sahası kapatıldı. Daha sonra Tahran yönetimi, ülke hava sahasının yerel saatle 06:30’a kadar kapalı kalacağını belirten ikinci bir NOTAM duyurdu.

HAVA TRAFİĞİ DURDU

Tahran yönetiminin aldığı karar sonrasında, İran üzerindeki uçuşların neredeyse tamamen durmuş olması radarlara da yansıdı. Ülkede yaşanan gerilim devam ederken, ABD’nin İran’a yönelik olası bir operasyonuna dair yeni iddialar ortaya çıkıyor. ABD basını, 24 saat içinde bir saldırının gerçekleşebileceğini öne sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, USS Roosevelt savaş gemisinin Kızıldeniz’de bulunduğunu duyurdu. New York Times’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik saldırı seçeneklerini ABD Başkanı’na sundu. Yetkililer, İran’ın nükleer programı ile balistik füze tesislerinin hedef alınabileceğini aktarıyor ve saldırının önümüzdeki günlerde başlayabileceğini belirtiyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde hayat pahalılığına karşı başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolar ülke geneline yayıldı. Yapılan haberlere göre, protestolar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 428’e ulaştı. Gözaltına alınanların sayısının ise 10 binin üzerinde olduğu aktarılıyor. Ülkede internetin kesik olması, eylemlerle ilgili doğru bilgiler edinilmeyi zorlaştırıyor. Protestolarla ilgili olarak ABD Başkanı, insan kaybı yaşanması halinde müdahalede bulunacaklarını daha önce belirtmişti. Trump, ayrıca İran halkına seslenerek, “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” demiştir. Son olarak yaptığı açıklamada ise, İran’da sivillerin öldürülmekte olduğu bilgisi almadığını ve idamların planlanmadığını belirtti.

SÜKUNETİN SAĞLANDIĞI İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı, bir medya organına verdiği mülakatta ülkede sükunetin tekrar sağlandığını ve durumun kontrol altında olduğunu öne sürdü. Ayrıca, protestolarla ilgili herhangi bir idam planının söz konusu olmadığını da dile getirdi.