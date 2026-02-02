İran’da İdam Mahkumu Erfan Soltani Kefaletle Serbest Bırakıldı

İran’daki rejim karşıtı protestolar çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak idama mahkum edilen protestocu Erfan Soltani, kefaletle serbest bırakıldı. 8 Ocak’ta tutuklanan Soltani’nin, uluslararası destek aldığı ancak idam cezasının uygulanıp uygulanmadığı hakkında belirsizlik yaşanmıştı. Uluslararası alanlarda yankı uyandıran bu duruma, ABD Başkanı’nın idamların gerçekleşmesi durumunda müdahale edeceği yönündeki açıklamaları ve sonrasında gerçekleştirdiği diyaloglar yön verdi. İddialara göre, bu süreçte idamlar önlenmişti.

Kefaletle serbest kalan Soltani’nin yargı sürecinde İran yetkilileri, kendisine verilen idam cezasını reddederek, yalnızca hapis cezasıyla yargılandığını ifade etti. Soltani’nin avukatı Amir Mousahhani, AFP’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin serbest kaldığını ve “cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını geri aldığını” aktardı. Soltani’nin kefaletinin yaklaşık 12.600 dolar civarında olduğu bildirildi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki idamların gerçekleştirilmesi halinde “çok sert önlemler” alacağına dair tehditte bulunmuştu. İran’ın dini lideri Ali Hamaney de başta ABD’nin potansiyel bir saldırısının bölgesel bir çatışmaya sebebiyet vereceği yönünde uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra, Ocak ayında İran hükümeti, Soltani’nin idam cezasıyla karşılaşacağı yönündeki haberleri “açık bir haber uydurma eylemi” olarak nitelendirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise bir röportajında, halkın asılması gibi bir “planın” bulunmadığını ifade etti.

İRAN’DA SON DURUM

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 28 Aralık 2025 itibarıyla meydana gelen olaylarda 6 bin 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) grubu ise bu sayının 25 bini aşabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Protestoların güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırıldığı süreçte, İran ile ABD arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor.

ABD, Basra Körfezi’ne uçak gemisi göndermek suretiyle askeri müdahale ihtimalini canlı tutarken, İran cephesinden bu duruma yönelik bir yanıt aldı. İran dini lideri Hamaney, “Eğer Amerikalılar bu sefer bir savaş başlatırsa, bu bölgesel bir çatışma olur” şeklinde konuştu. Diplomatik kanalların hâlâ açık olduğu ifade edilirken, Türkiye ile Mısır ve Katar’nın arabuluculuk girişimlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Amerikan Axios haber sitesine göre, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Beyaz Saray’ın da durumu doğruladığı iddiaları gündeme geldi.