İran’da İletişim Kısıtlamaları Aşamalı Olarak Kaldırılıyor

YETKİLİLER İLETİŞİM KISITLAMALARINI KALDIRIYOR

Yarı resmi bir haber ajansının güvenlik yetkililerine dayandırarak verdiği bilgiye göre, yakın zamanlarda meydana gelen “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin önemli figürlerinin güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının” ardından iletişim kısıtlamaları aşamalı olarak ortadan kaldırılmaya başlanıyor.

İlgili makamlar, “internet erişiminde uygulanan sınırlamaların, yurtdışındaki muhalif ağların iletişim bağlantılarını oldukça zayıflattığını ve bunun da olayların kontrol altına alınmasında ile terör hücrelerinin faaliyetlerinin önlenmesinde etkili bir rol üstlendiğini” belirtiyor. Plan dahilinde, iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı bir şekilde yeniden sunulması hedefleniyor.

Kısa mesaj hizmetlerinin yeniden aktif hale getirildiği belirtilen ilk aşamanın ardından, ikinci aşamada ulusal internet ağı ile yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacak. Üçüncü aşama olarak ise uluslararası internet erişiminin tekrar faaliyete geçeceği ifade ediliyor. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, “Eita” ve “Bale” gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra tekrar sağlandı.