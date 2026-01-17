İran’da İnternet Kısıtlamaları Kademeli Olarak Kaldırılıyor

YETKİLİLER, İLETİŞİM KISITLAMALARINI KALDIRIYOR

Son zamanlarda güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin önemli isimlerinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından iletişim kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı. Güvenlik yetkilileri, “internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların iç bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını, bunun da olayların kontrol altına alınmasında ve terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını” belirtiyor.

İlgili kurumların iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı olarak yeniden devreye alınmasına yönelik plan çerçevesinde, ilk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri aktif hale getirildi. Yetkililer, ikinci aşamada ulusal internet ağına ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacağını, üçüncü aşamada ise uluslararası internet erişiminin yeniden açılacağını ifade ediyor.

Yerli kaynaklardan elde edilen verilere göre, “Eita” ve “Bale” gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra yeniden mümkün hale getirildi.

