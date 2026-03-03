İran’da Meydana Gelen Deprem Nükleer Deneme İddialarını Gündeme Getirdi

iran-da-meydana-gelen-deprem-nukleer-deneme-iddialarini-gundeme-getirdi

İran’ın Fars eyaletinin güneyinde bulunan Jirash bölgesinde 10 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bazı Batılı ve İsrailli savunma uzmanları, depremin İran tarafından gerçekleştirilen olası bir nükleer deneme olabileceği konusunda endişelerine yer verdiler.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Yetkililerin sağladığı verilere göre, deprem yerin yaklaşık 10 kilometre altında gerçekleşti. Bu olayla ilgili olarak, bölgeden şu ana kadar hiçbir can veya mal kaybı bildirilmedi.

NÜKLEER DENEME İDDİASI

Bazı Batılı ve İsrailli savunma uzmanları, yaşanan depremin özelliklerine dayanarak bunun doğal bir sarsıntı değil, yer altındaki bir patlama nedeniyle olabileceği yönünde iddialarda bulundu. Ancak, bu değerlendirmeler şu an için daha çok teknik analizlere dayalı yorumlar olarak değerlendiriliyor.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

İran makamları, depremin doğal bir sarsıntı olduğu açıklamasında bulundu. Nükleer deneme iddialarına dair herhangi bir resmi doğrulama yapılmadığı aktarıldı. Uluslararası gözlem ve sismik verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonrasında daha net bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

