İran’da Protesto Dalgası: Halk Sokağa Çıkıyor

İran’da Kaos Devam Ediyor

Başkent Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin tüm 31 eyaletine sıçradı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Gösteriler, 2022-2023’te gözaltında yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin ölümüyle tetiklenen kitlesel eylemlere oranla büyük olmasa da hızla büyüyen bir toplumsal tepki haline dönüştü. Son eylemler, Tahran’daki esnafın riyalin ciddi değer kaybına karşı duyduğu öfkeyle başladı. Hareket, zamanla farklı toplumsal kesimlere yayılarak hükümete karşı gösterilere dönüştü.

CAN KAYIPLARI, GÖZALTILAR VE İNTERNET KESİNTİSİ

Protestolar sonucunda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Perşembe günü ülke genelinde internet kesintisi uygulanmaya başlandı. İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, kesintinin cumaya da uzandığını belirterek, “Canlı ölçümler, İran’ın şu anda ülke genelinde internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu durum, ülke çapındaki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından gerçekleşti ve halkın iletişim hakkını engelliyor.” ifadesini kullandı.

DEVLET TELEVİZYONU CANLI YAYIN YAPTI

Gösterilerin şiddeti her geçen gün artarken, internet kesintilerine rağmen devlet televizyonunun protestoları canlı yayınlaması dikkat çekti.

MOLLALAR SOKAKTA

Ayrıca eylemler sırasında mollaların da protestocularla birlikte hareket etmesi, rejime karşı bir başkaldırı olarak değerlendiriliyor.

HAMANEY’DEN İLK AÇIKLAMA

İran dini lideri Ali Hamaney, protestolarla ilgili olarak devlet kanalında ilk defa konuştu. İran halkını birliklerini korumaya davet eden Hamaney, ülkede “kamu malına zarar vermeyi hedefleyen bazı hainlerin bulunduğunu” açıkladı. Hamaney, “Donald Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. İslam Cumhuriyeti, yabancı güçlerin güdümündeki paralı unsurlara asla tolerans göstermeyecektir.” dedi.

TRUMP’TAN TEHDİT

Ülke genelinde internet kesintileri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, “Durumlar çok kötü. Eğer insanlar öldürülmeye başlanırsa, buna sert bir yanıt vereceğiz.” şeklindeki tehdidini yineledi.