İran’da Protestocu Erfan Soltani Kefaletle Serbest Bırakıldı

İran’daki rejim karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçlerince tutuklandıktan sonra idama mahkum edilen protestocu Erfan Soltani serbest bırakıldı. Kefaletle serbest bırakıldığı ifade edilen Soltani, 8 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Rejim karşıtı gösterilerin başlangıcında protestocuların idam cezasıyla yargılanabileceği duyurulduktan sonra tutuklanan Soltani, uluslararası kamuoyundan destek bulmuştu. Ancak idam cezasının verilip verilmediği konusunda bir belirsizlik söz konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump’ın “idamlar gerçekleşirse müdahale ederiz” şeklindeki açıklamaları, sonrasında gerçekleşen ABD-İran görüşmeleriyle idamların önlendiği kaydedilmişti. Trump, bu durumu kendi müdahalesine bağlayarak idamların önlendiğini savunmuştu.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Kefaletle salıverilen Erfan Soltani için İran yargısı, idam cezasını reddederek, yalnızca hapis cezası gerektiren güvenlik suçlarından yargılandığını beyan etti. Soltani’nin avukatı Amir Mousahhani, haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını ve “cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını geri aldığını” aktardı. Soltani için ödenen kefalet bedelinin yaklaşık 12.600 dolar (yaklaşık 548 bin lira) olduğu bildirildi.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ VE TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, idamların gerçekleştirilmesi durumunda “çok sert önlemler” alacağı yönünde uyarıda bulunmuştu. İran’ın dini lideri Ali Hameney, olası herhangi bir saldırının bölgesel bir çatışmaya neden olabileceğine dair bir uyarıda bulunmuştu. Ocak ayında İran hükümeti, yabancı medyanın Soltani’nin idamla yargılanacağına dair haberlerini “açık bir haber uydurma eylemi” olarak nitelendirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise, bir röportajında insanların asılmasına dair herhangi bir “planın” bulunmadığını ifade etti.

İŞLEDİKLERİ CİNAYETLER

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, 28 Aralık 2025’te başlayan gösteriler sırasında 6.300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) ise bu sayının 25 bini aşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İRAN’DA GÜNDEM

Protestolar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırılmaya çalışılırken, İran ve ABD arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. ABD, Basra Körfezi’ne askeri müdahale ihtimalini sıcak tutmak amacıyla bir uçak gemisi gönderdi. Bunun üzerine İran dini lideri Hameney, eğer ABD savaş başlatırsa bunun bölgesel bir çatışmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. İki ülke arasındaki diplomatik kanalların hâlâ açık olduğu ve Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk girişimlerinin sürdüğü ifade edilmekte. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Türkiye, Mısır ve Katar’nın bu hafta Ankara’da ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir toplantı düzenlemeye çalıştığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği doğrulandı.