İran’da Protestolar Ülkede Genişliyor: Kaos Sürüyor

İRAN’DA KAOS SÜRMEKTE

Başkent Tahran’da başlayan protestolar, İran’ın 31 eyaletine yayılarak büyüyen bir toplumsal hareket haline dönüştü.

HÜKÜMETE KARŞI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Gösteriler, 2022-2023 döneminde gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ardından ortaya çıkan kitlesel eylemler kadar büyük bir ölçek kazanmamış olsa da, toplumsal bir tepki büyüklüğüne ulaşıyor. Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin değer kaybına karşı öfkesinin bir yansıması olarak başladı. Bu hareket, zamanla farklı toplumsal kesimlere yayılmaya ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşmeye başladı.

CAN KAYIPLARI, GÖZALTILAR VE İNTERNET KESİNTİLERİ

Protestolarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Perşembe günü ülke genelinde internet kesintileri uygulanmaya başlandı. İnternet izleme grubu, kesintinin cuma günü de devam ettiğini aktararak, “Canlı ölçümler, İran’ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu durum, ülke genelindeki protestoları hedef alan dijital sansür önlemleri çerçevesinde gelişti ve halkın iletişim hakkını engelleme girişimidir.” şeklinde değerlendirdi.

DEVLET TELEVİZYONU CANLI YAYIN YAPIYOR

Gösterilerin şiddeti her geçen gün artarken, internet kesintilerine rağmen devlet televizyonunun protestoları canlı olarak yayınlaması dikkati çekiyor.

MOLLALAR SOKAKLARDA

Ayrıca, mollaların göstericilerle birlikte hareket etmesi, bu gelişmeyi rejime karşı bir başkaldırı olarak değerlendirilmesine neden oldu.

HAMANEY’DEN İLK DEĞERLENDİRME

İran dini lideri Ali Hamaney, protestolarla ilgili olarak ilk kez devlet televizyonunda konuştu. İran halkını birliklerini korumaya davet eden Hamaney, “Kamusal mülklere zarar vererek ABD Başkanı Trump’ı sevindirmek isteyen bazı isyancıların bulunduğunu” ifade etti. Hamaney, “Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. İslam Cumhuriyeti, yabancı güçler için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TRUMP’TAN YENİ TEHDİT

Ülke genelindeki internet kesintileri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, “Durumlar çok kötü. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara sert bir şekilde karşılık vereceğiz.” diyerek tehditlerini yineledi.