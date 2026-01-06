İran’da Protestolara Çözüm: Herkese Aylık 7 Dolar Ödenecek

İran’da krizler durmak bilmiyor. Ülkede ulusal para birimi riyalin sert değer kaybı, başkent Tahran’da geniş ölçekli protestoların patlak vermesine sebep oldu.

PROTESTOLAR TOPLUMSAL BİR HAL ALDI

28 Aralık 2025’te Tahran Kapalı Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar, kontrol edilmesi zor bir toplumsal harekete dönüştü. İran’da yüksek enflasyona bağlı olarak başlayan bu eylemler, 9. gününe girdi.

YENİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tahran yönetimi, protestolar karşısında ekonomik bir öneri sundu. Hükümet sözcüsü Fatemah Mohajerani, devletin her İranlıya her ay 1 milyon İran Tümeni (yaklaşık 7 dolar) ödeme yapacağını açıkladı. Bu yardım programının 4 ay boyunca yürütüleceği belirtildi. Ancak bu ödeme nakit olarak değil, kredi şeklinde banka hesaplarına yatırılacak ve temel ihtiyaçlar için kullanılacak. Mohajerani, hükümetin planının ise hane halkının alım gücünü korumak, enflasyonu dengelemek ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

ACİL ÖNLEM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Tahran yönetiminin bu uygulaması, ekonomik zorluklarla yüzleşen ve yüksek enflasyonun da etkisiyle gerçekleşen protestolara karşı acil bir önlem olarak nitelendiriliyor. Ancak, 7 dolarlık yardımın ekonomik sıkıntı çeken İranlılara ne ölçüde yardımcı olabileceği belirsizliğini koruyor. Aylık asgari ücretin ortalama 100 dolar (yaklaşık 4 bin 300 lira) olduğu ülkede, ortalama giderlerin yaklaşık 200 dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

HALK DERİN BİR KRİZİN IÇİNDE

85 milyon nüfuslu İran, artan uluslararası yaptırımlar, enflasyon ve para birimindeki değer kaybı ile ciddi bir ekonomik kriz içinde bulunuyor. Aralık ayında enflasyonun yüzde 42 seviyesine ulaşmasıyla halk sokaklara dökülmüştü. Yaklaşık 40 şehirde gerçekleşen protestolar sırasında güvenlik güçleri ile çatışmalara girilmiş, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. İran Ruhani Lideri Ali Hamaney, protestolarla ilgili olarak, protestocularla müzakere edilebileceği mesajını verirken, kargaşa çıkaranlara karşı hoşgörülü olunmayacağını ifade etti.