İran’da Protestoları Tetikleyen Ekonomik Kriz Başlıyor

İRAN’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ülkede riyalin değer kaybı, başkent Tahran’da büyük protestoları tetikledi.

TOPLUMSAL HAREKETE DÖNÜŞÜYOR

28 Aralık 2025 tarihinde Tahran Kapalı Çarşı esnafının kepenk indirmesiyle başlayan protestolar, kısa zamanda kontrol edilemeyen bir toplumsal harekete dönüştü. Yüksek enflasyon ile birlikte ivme kazanan bu eylemler, 9’uncu gününe girdi.

EKONOMİK ÇÖZÜM TEKLİFİ

Protestoların artış göstermesi üzerine, Tahran yönetimi ekonomik bir çözüm önerdi. Hükümet sözcüsü Fatemah Mohajerani, her İranlıya aylık 1 milyon İran Tümeni (yaklaşık 7 dolar) ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemenin 4 ay süreceği belirtildi. Ancak bu yardım, doğrudan nakit olarak değil, banka hesaplarına kredi olarak yatırılacak ve temel ihtiyaçlarda kullanılacak.

ACİL ÖNLEM OLARAK SUNULDU

Tahran yönetiminin aldığı bu karar, protestoları önlemek amacıyla acil bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Ancak 7 dolarlık bu yardımın, maddi sıkıntı çeken İranlılar için ne ölçüde faydalı olacağı belirsizliğini koruyor. İran’da aylık asgari ücret yaklaşık 100 dolar (yaklaşık 4 bin 300 lira) ve ortalama giderlerin yaklaşık 200 dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

DERİN BİR KRİZİN İÇİNDE

85 milyon nüfuslu İran, genişleyen uluslararası yaptırımlar, artan enflasyon ve para birimindeki değer kaybı ile ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Aralık ayında enflasyonun yüzde 42’ye yükselmesiyle halk sokaklara döküldü. Ülkede düzenlenen protestolar sırasında güvenlik güçleri ile çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. İran’ın Ruhani Lideri Ali Hamaney, olaylarla ilgili olarak, protestocularla diyalog kurulabileceği ancak kargaşa çıkaranlara karşı tolerans gösterilmeyeceği söylemi ile kamuoyuna hitap etti.