İran’da Protestoların 10’uncu Gününde Can Kaybı Artıyor

İran’da Yüksek Enflasyon Protestoları Büyüyor

İran’da yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle süregelen protestolar 10’uncu gününe girdi ve can kaybı sayısı artış gösterdi. Yapılan açıklamalara göre, ülkenin 31 eyaletinden 27’sinde 257 farklı noktada devam eden gösterilerde, 29’u protestocu, 4’ü çocuk ve 2’si İranlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 bireyin hayatını kaybettiği bildirildi. Protesto süreci boyunca 1,200’den fazla kişi gözaltına alınırken, olaylar sonucunda 250 polis memuru ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güçlerinden 45 kişinin yaralandığı belirtildi.

GELİŞEN EKONOMİK SORUNLAR

İran riyali karşısında doların 140 bin bandını geçmesiyle birlikte başkent Tahran’da hayat pahalılığına yönelik tepkiler artmaya başladı. Haziran ayında İsrail ile gerçekleşen 12 gün süren savaşın ardından ekonomik durumun ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücünde kaydedilen hızlı düşüş, toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık yarattı. 28 Aralık 2025’te Tahran’ın güneyindeki önemli ticaret noktalarında birçok esnaf iş yerlerini kapatırken, yüzlerce protestocu da Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde buluşarak yürüyüşler gerçekleştirdi. Tahran’daki bu protestoların ardından yapılan sosyal medya çağrıları ile gösteriler hızla tüm ülkeye yayıldı.