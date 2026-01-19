İran’da Protestoların Bilançosu Ağırlaşıyor: 5 Bin Ölü

ÖLÜ SAYISI BELİRSİZLİĞİNDE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestoların ölü sayısı henüz net bir şekilde açıklanmadı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, “birkaç bin kişinin öldüğünü” ifade etti. İngiliz haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili ise hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin olduğunu ve bunların 500’ünün güvenlik güçleri olduğunu belirtti. Yetkilinin açıklamaları sırasında, ölü sayısında büyük bir artış beklemediğini ve ölümlerin çoğunun ülkenin kuzeybatısında gerçekleştiğini dile getirdi.

GÖZALTILARDA CİDDİ ARTIŞ

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın verilerine göre, doğrulanabilen ölü sayısı 3 bin 919 olarak kaydedildi. Ayrıca 4 bin 300’den fazla vaka da incelenme aşamasında. Gözaltılar ise 24 bini aşmış durumda. Devlet medyasından aktarılan bilgilere göre, ülke genelinde binlerce kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Bu gözaltılar arasında, yurt dışında rejimi devirmek amacıyla çalışan muhalif gruplarla bağlantılı şahısların da bulunduğu öne sürüldü. Aralarında, devrik Şah Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu adına hareket eden Nazenin Barederen’in de olduğu belirtildi.

PROTESTOLARDA SAKİNLİK GÖZLEMLENİYOR

İran’da, 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunlar dolayısıyla Tahran Büyük Çarşı’da esnafların başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. 8 Ocak’ta şiddet olaylarının artmasının ardından başkent Tahran’da son dört gündür görece bir sakinlik olduğu ifade ediliyor. Şehir üzerinde insansız hava araçlarının cirit attığı, ancak büyük çapta protestolara rastlanmadığı kaydedildi.

