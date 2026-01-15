İran’da Rejim Karşıtı Protestolar: Ekonomik Destek İddiası

İran’da ekonomik sıkıntılarla başlayan ve zamanla rejim karşıtı bir hal alan protestolar devam ediyor. İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Aziz Nasırzade, gerçekleştirdiği basın toplantısında bu gösterilere dair değerlendirmelerde bulundu.

YABANCI MÜDAHALELER

Nasırzade, “ABD, Siyonist rejim ve bazı müttefik ülkelerin, ayrılıkçılar ile teröristlerin geleceği şekillendirmesi için bir diyalog merkezi kurduğuna dair elimizde net bilgiler var. Hatta her bölünmüş bölgenin kendi anayasasını yazmasını planladılar. Silah kaçakçılığı ile mali ve lojistik desteği yönlendirdiler.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL PLANLAR SUNULDUĞU İDDİASI

Protestoları kışkırtmak amacıyla bir bölge ülkesi genelinde yapılan ortak toplantılara ilişkin istihbarat bilgileri bulunduğunu belirten Nasırzade, bu toplantılarda ABD ve bazı Batılı istihbarat hizmetlerinin bütçe artırımı için özel planlar sunduklarını aktardı.

YIKIM FİYATLARI BELİRLENMİŞ

Nasırzade, “Bu toplantıda İran’daki yıkım fiyatları şu şekilde belirlenmişti: Bir kişiyi öldürmek 500 milyon tümen (yaklaşık 3 bin 500 dolar), araç yakmak 200 milyon tümen (yaklaşık 1400 dolar), polis karakolunu kundaklamak 80 milyon tümen (yaklaşık 550 dolar) ve her türlü taciz veya rahatsız edici eylem ise 15 milyon tümen (yaklaşık 100 dolar).” şeklinde konuştu. Ayrıca, gözaltına alınan bir kişinin bu işlerin ardından 900 milyon tümen (yaklaşık 6 bin 200 dolar) aldığının tespit edildiğini vurguladı. Provokatörlerin bazı protestoculara uyuşturucu verdiği ve bunun neticesinde ölümlerin yaşandığı da ifade edildi.

GÖSTERİLERİN SEBEPLERİ

İran’daki gösteriler 28 Aralık 2025’te yerel paranın döviz karşısındaki değer kaybı ve artan ekonomik sorunlar sonucunda Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğüyle başlamış, zamanla ülke genelinde yayılmıştı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta gerçekleşen gösteriler sırasında ortaya çıkan olaylar neticesinde ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı.

ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 615

Olaylarda yaşamını yitiren veya yaralananların sayısı konusunda resmi bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolar sırasında meydana gelen olaylarda 2 bin 615 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.