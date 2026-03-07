İran’da Türk TIR Şoförü Bombardımanda Yaralandı

iran-da-turk-tir-soforu-bombardimanda-yaralandi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İran’a yönelik saldırılar, ABD ve İsrail’in ortak operasyonları sonucunda devam ediyor. Başkent Tahran’ın yanı sıra birçok şehirde de bombalamalar gerçekleştiriliyor. Bu bombardımanlar sırasında, bölgedeki işine giden bir Türk TIR şoförü yaralanıyor.

FÜZE ŞARAPNELİ SALDIRI

Hataylı şoför Hüseyin Fırat, İstanbul’dan almış olduğu yükle Afganistan’a ulaştı. Buradaki yükünü teslim ettikten sonra, İran üzerinden Türkiye’ye dönüşe geçti. Fırat, Tebriz şehri yakınlarında bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesi sonucu yaralandı.

AİLE ENDİŞE İÇİNDE

Hüseyin Fırat’ın ailesi, oğullarının sağlık durumuyla ilgili kaygılı bir bekleyiş içerisinde. Oğlunun İran’daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirten anne Hayriye Fırat, oğlundan haber alamadığını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

