İran’daki Karışıklıklar Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

İRAN’DA MEYDANA GELEN KARMAŞA UÇUŞLARI ETKİLEDİ

İran’da yaşanan karışıklıklar dolayısıyla, bazı havayolu şirketleri ülkeye düzenledikleri seferleri geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde toplamda 17 uçuşunu iptal ederken, bu seferlerin Tahran, Tebriz ve Meşhed’e yönlendirileceği belirtiliyor.

Havayolu şirketlerinden AJet ise, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Tahran’a gerçekleştirilecek 6 seferin iptal edildiğini duyurdu. Diğer bir havayolu olan Pegasus da bugün yapılması planlanan uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı.