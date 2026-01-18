İran’daki Olaylarda Ölü Sayısı 3 Bin 308’e Ulaştı

ÜLKEDEN GÖZALTI HABERLERİ

Ülke genelindeki olaylar neticesinde 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında meydana gelen çarpışmalarda 3 bin 308 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, protestolar esnasında ölen veya yaralananların toplam sayısına dair henüz bir açıklama yapmamışken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen ya da olayları kışkırtan 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İRAN LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü” ifade etti. ABD’nin Virginia eyaletine merkezli bir kaynak, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90’a ulaştığını dile getirdi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde, ülkenin yerel para biriminin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı. Tahran’da 8 Ocak tarihine gelindiğinde, protestoların şiddetlenmesi üzerine yönetim, internet erişimini kısıtladı.