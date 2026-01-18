İran’daki Olaylarda Ölü Sayısı 3 Bin 308’e Ulaştı

iran-daki-olaylarda-olu-sayisi-3-bin-308-e-ulasti

ÜLKEDEN GÖZALTI HABERLERİ

Ülke genelindeki olaylar neticesinde 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında meydana gelen çarpışmalarda 3 bin 308 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, protestolar esnasında ölen veya yaralananların toplam sayısına dair henüz bir açıklama yapmamışken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen ya da olayları kışkırtan 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İRAN LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü” ifade etti. ABD’nin Virginia eyaletine merkezli bir kaynak, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90’a ulaştığını dile getirdi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde, ülkenin yerel para biriminin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı. Tahran’da 8 Ocak tarihine gelindiğinde, protestoların şiddetlenmesi üzerine yönetim, internet erişimini kısıtladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Aralık 2025'teki protestoların ardındaki sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret etti ve "Fitnede Trump aktif rol aldı" dedi.
Gündem

Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'nın oyuncuları Ederson ve Lookman için birlikte bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Gündem

Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray'ın 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili, İtalya'daki büyük kulüplerle temasların başladığına dair son dakika bilgileri ortaya çıktı.
Gündem

Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybetti, karar setini 6-4 kazandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.