Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız Evinde Ölü Bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir süredir kayıp olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Bu olay, akşam saat 19.00 civarında Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yıldız’a ulaşamayan mesai arkadaşları ve komutanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından Yıldız’ın evine giden polis ekipleri, kapının açılmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle balkondan eve giren polis, Yıldız’ı tabancayla başından vurulmuş bir halde buldu. Olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adlî Tıp Kurumu’na sevk edildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Yıldız’ın ölüm sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair kesin sonucun, yapılacak otopsi ve devam eden polis soruşturmasıyla netlik kazanacağı öğrenildi.

