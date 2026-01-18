Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Önceki süreçte iki kez kansere yönelik tedaviye tabi tutulan Çalık’a, bulunduğu süre zarfında iki kez de kemik biyopsisi yapılmış. Son olarak, boynunda tespit edilen kitle sebebiyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ameliyat gerçekleştirilmişti. Ameliyatın ardından 15 Ocak Perşembe günü tekrar tutuklu olduğu cezaevine geri gönderilmişti. Çalık’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

ACİL DURUM VE HASTANE DEĞİŞİKLİĞİ

Çalık, operasyondan sonra yeniden hastaneye kaldırılırken, tedavi gördüğü Katip Çelebi Hastanesi yerine, daha önceki tedavi sürecini geçirdiği İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ailesi ve avukatları, Çalık’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Çalık’ın avukatları, geçirdiği operasyon sonrasında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sağlık durumu nedeniyle acil tahliye talebinde bulunmuştu.