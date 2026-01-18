Yağış Ve Rüzgar Uyarısı: Kastamonu Ve Samsun Dikkat

Yağışların, Kastamonu ve Samsun bölgelerinde zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis meydana gelmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski söz konusu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların, Kastamonu ve Samsun bölgelerinde gözlemlenebilecek kuvvetli şiddetinden dolayı olası olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek detraktif etkiler için yine önlem alınması tavsiye ediliyor.