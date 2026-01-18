Yağış Ve Rüzgar Uyarısı: Kastamonu Ve Samsun Dikkat

yagis-ve-ruzgar-uyarisi-kastamonu-ve-samsun-dikkat

Yağışların, Kastamonu ve Samsun bölgelerinde zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis meydana gelmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski söz konusu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların, Kastamonu ve Samsun bölgelerinde gözlemlenebilecek kuvvetli şiddetinden dolayı olası olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek detraktif etkiler için yine önlem alınması tavsiye ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Aralık 2025'teki protestoların ardındaki sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret etti ve "Fitnede Trump aktif rol aldı" dedi.
Gündem

Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'nın oyuncuları Ederson ve Lookman için birlikte bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Gündem

Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray'ın 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili, İtalya'daki büyük kulüplerle temasların başladığına dair son dakika bilgileri ortaya çıktı.
Gündem

Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybetti, karar setini 6-4 kazandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.