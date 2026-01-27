İran’daki Olaylarda Ölü Sayısı 6 Bin 126’ya Ulaştı

İran’daki Geniş Protestoların Sonuçları

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin uluslararası döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artması nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da başlayan protestolar, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Olaylarla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, pek çok noktada yaşanan gerginlikler sonucunda toplam 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Protestolar sırasında meydana gelen çatışmalarda, güvenlik güçleri de dahil olmak üzere toplam 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜ VE GÖZALTI SAYILARI GÜNCELLENİYOR

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, gösteriler esnasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve sivil vatandaşların da aralarında bulunduğu 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu rakamlar arasında 2 bin 427’sinin silahlı terör grupları tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil bireyler olduğu ifade edildi. Öte yandan 690 kişi hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı aktarıldı.

PROTESTOLARIN ETKİSİ SÜRÜYOR

İran’daki protestolar sona ermiş olsa da, Virginia merkezli bir insan hakları kuruluşu, olaylarla ilgili daha fazla bilgi doğruladığını ve bu nedenle ölü ile gözaltı sayılarında güncellemeler yapmaya devam ettiğini açıkladı. Bu gelişmeler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun ne denli karmaşık bir hal aldığını gözler önüne seriyor.