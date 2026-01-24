İran’daki Protesto Olaylarında Ölü Sayısı Artıyor

iran-daki-protesto-olaylarinda-olu-sayisi-artiyor

İran’daki Eylemlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5 Bin 137’ye Yükseldi

ABD merkezli insan hakları aktivistleri, İran’da ekonomik sorunların tetiklediği eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 137’ye ulaştığını bildirdi. Ülkedeki pek çok bölgede yaşanan olaylar neticesinde 27 bin 797 bireyin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Gösteriler sırasında 208 güvenlik görevlisi dahil olmak üzere 5 bin 137 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bir gün önceki raporda ölü sayısının 5 bin 2 olarak kaydedildiği dile getirildi.

SON DAKİKA GELİŞMELER

28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ile ekonomik sıkıntıların derinleşmesi, Tahran Büyük Çarşı’sında esnafın öncülüğünde başlayan gösterilerin, zamanla tüm ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta gerçekleşen yoğun protestolar esnasında, hükümetin internet erişimini engellediği bilgisi geldi. Dün, İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, gösteriler sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ÖLENLERİN PROFİLİ

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil bireyler olduğu ifade edildi. Ancak 690 kişiye dair herhangi bir bilgi verilmediği vurgulandı. İran’daki gösterilerin yavaşlamış olmasına rağmen, merkez ofisi ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan insan hakları kuruluşu, olaylarla ilgili daha fazla vakayı doğrulayarak ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Thilo Kehrer İçin Monaco’ya Teklifi: 12+3 Milyon Euro

Beşiktaş, Süper Lig'in transfer döneminde Emmanuel Agbadou ile birlikte Thilo Kehrer için de transfer teklifinde bulundu. Monaco'dan, siyah-beyazlıların teklifine resmi yanıt geldi.
Gündem

Fenerbahçe Beto Transferinde Nihai Kararı Verdi

Fenerbahçe, Everton'dan Beto transferi ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili son değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.
Gündem

Youssef En-Nesyri Juventus’a Kiralık Transfer Ediliyor

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a kiralandığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında 3 milyon euro ödenecek ve En-Nesyri, 1 Şubat'ta Parma ile oynayacak.
Gündem

Manchester City’de Galatasaray Maçında Belirsizlikler Sürüyor

Guardiola, Savinho'nun Galatasaray karşısında oynayacağını düşünmediğini dile getirirken, Nico Gonzalez'in durumu hakkında kesin bir bilgi vermedi.
Gündem

Uyuşturucu Soruşturmasında Şişe Çevirmece İddiası

Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında, Ebru Gülan'ın ifadesi, kadınların cinsel istismara maruz bırakıldığına dair dikkat çekici iddialar içeriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.