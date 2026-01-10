İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran riyalinin dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşamasıyla birlikte, ekonomik sorunların etkisiyle pazarlarda ve marketlerde satıcıların başlattığı gösteriler, hızla hükümet karşıtı eylemlere dönüşmeye başladı. Ülkedeki 13 gündür süren protestolarla ilgili bilgi, ABD merkezli bir insan hakları kuruluşunun internet sitesinde yayımlanan rapor aracılığıyla aktarıldı.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Rapora göre, İran’daki protestolar 31 eyalete yayılırken, toplamda 180 şehirde 512 farklı noktada devam ediyor. Bu süreç boyunca, 18 yaşından küçük 7 eylemciyle birlikte toplamda 50 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca emniyet güçlerinden 15 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde 167’si çocuk olmak üzere toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

YARALILAR CİDDİ SAYIDA

Devam eden olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilen raporda, yaralanmaların çoğunlukla plastik ve gaz mermileri nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı. İran makamlarının ise gösterilerde ölen veya yaralananlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadığı kaydedildi.

Eylemcilerin otobüsler, ambulanslar ve camileri ateşe vermesi üzerine Tahran Kamu ve Devrimci Savcısı, kamu malına zarar verenlerin “Allah’a karşı düşmanlık” suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

İNTERNET ERİŞİMİ KESİK

Protestoları engellemek amacıyla İran yönetimi internet erişimini geçici bir süreliğine kesmişti. Ülkede, bir buçuk gündür büyük ölçüde internet erişimi kesilirken, gösterilerin etkisi zayıflamadı.

ORDU VE DİNİ LİDERDEN AÇIKLAMALAR

İran ordusu, ulusal çıkarları koruma sözü verirken, düşmanın kamu düzenini bozmak için farklı stratejiler kullandığına dikkat çekti. İran Dini Lideri Ali Hamaney ise söz konusu gösteriler hakkında “Bir grup vandal, ABD Başkanı’nı memnun etmek için Tahran’da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait binaları tahrip etti.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son rapor doğrultusunda, ölü sayısının 42’ye, gözaltına alınanların sayısının ise 2 bin 277’ye yükseldiği bilgisi verildi. Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, 28 Aralık 2025’te ekonomik sorunlar ve yerel para biriminin değer kaybı nedeniyle ülke genelinde geniş bir yankı buldu. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568’e, gönüllü güvenlik güçleri olan Besic mensuplarının sayısının ise 66’ya çıktığını bildirdi. Ülkede çeşitli noktalardaki olayların ardından kamu kurumlarına ve araçlarına zarar verildiği ifade edilirken, Tahran’da vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.