İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Yükseldi

İran riyalinin dolar karşısında tarihi rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından, ekonomik sorunlar tetikleyici bir unsur olarak pazar ve marketlerde satıcıların liderliğinde yürütülen gösterilere dönüştü. Bu protestolar, zamanla hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülkede 13 gündür devam eden eylemler hakkında detaylar paylaşıldı.

PROTESTOLAR ÜLKE ÇAPINDA YAYILIYOR

İran’daki gösterilerin, ülke genelinde 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplamda 512 farklı noktada devam ettiği kaydedildi. Gösteriler süresince 65 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlardan 167’sinin çocuk olduğu belirtildi.

YARALILARIN SAYISI ARTMIŞKEN

Olaylar sırasında yaralanan birçok kişi olduğu ifade edilirken, bu yaralanmaların çoğunun plastik ve saçma mermiler nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı. İran makamları, protestolarda yaralanan veya ölen kişiler hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

KAMU MALINA ZARAR VERENLER CEZALANDIRILACAK

Eylemcilerin otobüsler, ambulanslar ve camileri ateşe verdiğine dikkat çeken Tahran Kamu ve Devrimci Savcısı, kamu malına zarar verenlerin “Allah’a karşı düşmanlık” suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.

İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Protestoları bastırmak amacıyla İran yönetimi internet erişimini geçici olarak durdurdu. Ancak bir buçuk gündür çoğu vatandaşın erişim sağlayamadığı ülkede, protestoların etkisi azalabilmiş değil.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

İran ordusunun yeni bir açıklamasında, orduyun “ulusal çıkarları koruyacağı” ifade edilirken, dış güçlerin kamu düzenini bozma çabalarına karşı hazırlıklı oldukları belirtildi. İran Dini Lideri Ali Hamaney ise, “Bir grup vandal, ABD Başkanı’nı memnun etmek için Tahran’da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait binaları tahrip etti” şeklinde ifadelerde bulundu.

DAHA ÖNCEKİ RAPORLARDA DURUM KÖTÜLEŞMİŞ

Dün yayımlanan bir raporda, ölü sayısının 42’ye, gözaltına alınanların sayısının ise 2 bin 277’ye yükseldiği bildirildi.

EKONOMİK SORUNLAR PROTESTOLARA YOL AÇTI

İran’da, 28 Aralık 2025 tarihinde, yerel para biriminin döviz kurlarına karşı önemli ölçüde değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik sorunlar neticesinde Tahran Kapalı Çarşı’da esnafların başlattığı protestolar, zamanla ülkenin dört bir yanına yayıldı. Ayrıca, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568’e, gönüllü güvenlik güçleri mensubu Besic sayısının ise 66’ya çıktığı bildirildi. Ülkedeki çeşitli bölgelerdeki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, Tahran’da “dışarı çıkmayın” uyarısı dikkati çekti.