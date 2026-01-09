İran’daki Protestolar: Ölü Sayısı 42’ye Yükseldi

Komşu ülkede 28 Aralık’ta başlayan rejim karşıtı eylemler giderek tırmanışa geçti. Dövizdeki rekor değer kaybı, on binlerce kişinin sokaklara inmesine sebep oldu. Protestolar sırasında artan şiddet olayları sonucunda ölü ve yaralı sayısı hızla yükseliyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran İnsan Hakları Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada, ekonomik sebeplerle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42’ye ulaştığı bildirildi. Uluslararası bir kaynak tarafından yayımlanan rapora göre, 12 gündür devam eden gösterilerde ülkenin 31 eyaletinin tamamında olaylar meydana geldi. Bu süre zarfında, 5’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplamda 34 eylemci ve güvenlik güçlerinden 8 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülke genelinde 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralanmaların çoğunun, gözaltında bulunanların karşılaştığı plastik mermiler ve benzeri nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran makamlarından, protestolarla ilgili ölen ya da yaralananlar hakkında resmi bir bilgi verilmedi. Bahse konu uluslararası kaynak, 11’inci gün raporunda ölü sayısının 38’e, gözaltına alınan kişi sayısının ise 2 bin 217’ye yükseldiğini aktarmıştı.

İSRAİL’DEN PROTESTOLARA DESTEK AÇIKLAMASI

Ülkede para biriminin değer kaybıyla tetiklenen protestolara, İsrail’den destek açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, protestoların sürdüğü şehirlere yer verilerek, “Kum, Meşhed, Tahran, Dezful; İran’ın tamamı İran halkınındır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kitlesel gösterilere ait görüntüler de yeniden sosyal medyada paylaşıldı. Bir diğer gönderide ise, İran’daki internet kesintisini gösteren bir grafik ile “İran halkı internet erişimini kaybetti. Neden?” mesajı yer aldı. İsrail basınında, hükümetin İran’daki protestolara yönelik sessizliğini bozma yönünde yeni bir tutum benimsediği yorumları yapılmakta.

İRAN’DA NE OLUYOR?

28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz kurlarına karşı değer kaybı ve ekonomik problemler nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’sında esnafların başlattığı protestolar, İran genelinde birçok kente yayıldı. Ayrıca, kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücü (Besic) mensuplarının ise 66’ya ulaştığı belirtildi.

ABD MÜDAHALE EDECEK Mİ?

ABD Başkanı, İran’daki protestolarla ilgili olarak, eylemcilerin öldürülmesi durumunda ABD’nin yanlarında olacağını ve Tahran yönetimine ciddi bir darbe indireceğini dile getirdi. Devrim Muhafızları Ordusu ise, 5 Ocak’ta yaptıkları açıklamada, göstericilere karşı hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.