İran’daki Protestolar: Rejim Destekçileri Sokağa Çıktı

Ekonomik sıkıntılar yüzünden patlak veren protestolar, iki haftayı geride bıraktı. İnsan hakları izleme grubu HRANA, en son verilere dayanarak, 490 gösterici ve 48 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda en az 538 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 600’den fazla bireyin gözaltına alındığını bildirdi. İran yönetimi, ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir bilanço açıklamazken, uluslararası ajanslar da bu rakamları bağımsız biçimde doğrulamakta güçlük çekiyor.

PROTESTOLARA DESTEK GÖSTERİLERİ

Protestoların 15. gününde, hükümetin destekçileri de sokaklara inerek geniş katılımlı gösteriler gerçekleştirdi ve rejime yönelik destek sloganları attı. Yetkililer, bu gösterilerin “yabancı destekli” olduğu iddiasında bulunurken, ülkedeki rejim karşıtı ve yanlısı grupların karşı karşıya gelme ihtimali, endişeleri artırıyor. Tahran Büyük Çarşı’dan başlayarak birçok kente yayılan protestoların nasıl gelişeceğine dair belirsizlik devam ediyor.